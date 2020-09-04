Недалекий чекист-коррупционер Михаил Щапов или зачем Иркутску креатура Левченко?

А дело вот в чем! Учился Михаил крайне плохо, толи был бездельник, толи «второй вариант», история умалчивает. Ну вы понимаете. Ну и, соответственно, армия за ним пришла. Дальше очень странный филиал такого же странного ВУЗа, естественно за деньги, где Михаил Щапов с большим скрипом окончил бакалавриат, на магистратуру его естественно уже не хватило. И вот он – выпускник! Только кому он такой нужен?
Оказалось, он очень нужен ФСБ, правда с таким образованием в органы тогда не брали. Обычных людей не брали, а Михаил прошел на Ура! Как так вышло? Да очень просто. У Михаила есть папа – Щапов Виктор Михайлович, который, получил приличную должность в структуре службы судебных приставов, где очень быстро продвинулся по карьерной лестнице до руководителя регионального управления. Соответственно, его мнение уже имело вес.
Так что Щапов младший пулей влетел в ФСБ, а потом с помощью того же папы, отправился в Новосибирский институт переподготовки кадров ФСБ. После переподготовки Михаил Щапов включился в работу. Его тема – преднамеренные банкротства предприятий. Действительно очень «вкусный» кусок. Не беспокойтесь, на этом история не закончилась. Она только начинается. И сейчас мы выясним, как Михаил Щапов «намыл» свой «первый миллион».
«Первый миллион» товарища ЩаповаКак мы уже выяснили, умом Щапов не блистал, зато у него было много друзей детства. И вот она занимательная история о том, как Михаил, будучи сотрудником антикоррупционного управления ФСБ получил в собственность Здание заводоуправления Иркутского завода тяжёлого машиностроения (ИЗТМ). Завод, кстати, так и «умер, не выходя из комы» из-за постоянного выкачивания из него денег. Это был первый «мертвый единорог» в копилке Щапова.
В конце 90-х годов одно из крупнейших предприятий Иркутской области и главный поставщик оборудования для золотодобычи, ИЗТМ, практически полностью обанкротился и погряз в долгах. «Опытные управленцы» смекнули, что заводу конец и стали выгребать все, что имело хоть какую-то ценность. Таким образом завод окончательно утопили. В конце 1997 года ИЗТМ был должен ИТМЭКС около полумиллиона долларов.
В начале 00-ых ИЗТМ начали распродавать по частям, через крайне сомнительные сделки и различные фирмы-однодневки. Была удивительная история, которую кроме как чудом, по-другому и не назовешь. Некая мелкая компания «Витимэлектросетьстрой», получила огромный «кусок» Иркутского завода тяжёлого машиностроения буквально за смешные деньги. И, конечно, моментально перепродала актив нужным людям.
Учредителем «Витимэлектросетьстрой», в то время, было Инвестиционное агентство «Веда», которое принадлежало ООО «Техресурс». Эта ООО-шка в Иркутске известна всем, она продавала автомобили марки УАЗ. А принадлежит она Михаилу Урмакшинову. Ну и что!? Возразите вы! Что тут такого? А вот что. Этот преуспевающий и «уважаемый» бизнесмен 22-ухлетнаго возраста – друг детства Михаила Щапова. Удивительное совпадение!
Вторым другом детства Михаила был юрист Глухов Ян Маркович, отец которого занимал должность директора по социальным вопросам ОАО «ИЗТМ». И, к слову, Марк Петрович Глухов и Виктор Михайлович Щапов были хорошими друзьями. Видите, как полезно дружить семьями?! Итого, в 2000 году ИЗТМ «вошел в штопор», выйти из которого не смог, а уже 2003 году окончательно обанкротился. В тот момент в карманах Яна и Михаила прибыло.
Яну Глухову достался в собственность огромный литейный цех, а Михаилу Щапову – то самое Здание заводоуправления. Позднее Нина Чекотова выкупила часть Иркутского завода тяжёлого машиностроения под свои нужды. Именно на мощностях завода осела ее небольшая бизнес-империя в виде ООО «Фортуна». А дальше Щапова взяла за причинное место Федеральная Служба Безопасности.ФСБ и
«Бизнес-океан» Михаила ЩаповаАмбиции Михаила Щапова по части ФСБ разбились о его безграничную жадность и глупость. Аппетиты росли, вот он и подался в бизнес. И сразу стало ясно, чем он занимался на своем посту в Федеральной службе Безопасности. Вместо поиска и посадки коррупционеров и экономических преступников, Щапов с этими коррупционерами и преступниками дружил и всячески им помогал. Естественно, с использованием служебного положения.
Поверьте, это дало свои плоды! Биография Щапова кардинально изменилась в очень короткий срок. Из никому неизвестного руководителя оперативного отдела ФСБ, он превратился в преуспевающего бизнесмена. Как быстро? Спросите вы! Да буквально за год. Оказывается, нужно было лишь немного подучиться. И уже в 2011 году Михаил Щапов занял почетное место одного из создателей предприятия ООО «АгроБайкал».
Бывшее Здание заводоуправления Иркутского завода тяжёлого машиностроения буквально в кратчайшие сроки переделали в современный бизнес-центр. В нем разместились магазины, рестораны, компании, часть даже отдали под Китайское консульство. Аренда приносила приличный доход, хотя это не единственная статья дохода семейства Щаповых. За годы госслужбы они успели набить себе карманы.
Щапов в обновленном здании занял отдельное крыло. Приближенные к Щапову говорят, что Михаил человек крайне мнительный и страдает излишней паранойей. Видимо есть чего бояться, да и работа наложила свой отпечаток. В бизнесе у него практически нет партнеров, все окружение – это члены семьи или постоянная команда подчиненных. Других людей в бизнес-клане нет. А те, что есть, проверены с ног до головы.
Клан Щаповых огромный, вот только самые крупные их фирмы:
ЗАО «Сиблайн» - учредителем которой сейчас является родная сестра Михаила Щапова – Екатерина Тарасова. Ранее это компанией руководил сам Михаил. В 2008 году Сиблайн пыталась провернуть аферу, но не вышло. Если бы не связи Щапова в правоохранительных органах, вполне могло бы быть возбуждено дело о притворности сделки. К сожалению, этого не произошло. Махинаторам все сошло с рук. Снова.
ООО «Байкал Консалтинг», учредителем которой является Любовь Бычкова. Она же является руководителем ООО «Альянс», которое является учредителем того самого ООО «АгроБайкал». Еще есть ООО «АгроБайкал-Торг», учредителем которого является муж сестры Щапова – Артем Тарасов. Еще ООО «Эко Тур», учредителем которой является Алена Загородникова. Кстати, она еще и генеральный директор ООО «ИнвестРесурс».
С ООО «ИнвестРесурс» была целая отдельная история. Михаил учредил этот ООО в 2011 году. Тогда 80% ООО-шки принадлежал ЗАО «Сиблайн». ООО «ИнвестРесурс» засветился в прибыльной деятельности по строительству автомобильных дорог. Фирма тесно работала с криминалитетом. Сумма заключенных контрактов шла на сотни миллионов. В 2013 году ООО «ИнвестРесурс» заподозрили в обнале. В 2016 году фирму внезапно ликвидировали.
Что интересно, фирма осталась должна крупные суммы денег, но никаких санкций против нее или руководства компании не последовало. И такие вещи продолжаются уже больше 9 лет. Империя Щаповых, как злокачественная опухоль на теле Иркутской области, которая продолжает ежегодно расти. Остается только один вопрос, «сколько еще это будет продолжаться и когда все это кончится».
Большой поход Щапова в политику. Новый друг – ЛевченкоВ 2011 году Михаил Щапов возглавил «Центр противодействия коррупции в органах власти». Снова с подачи отца. В 2012 году «нужные люди» познакомили Щапова младшего с Сергеем Левченко, который тогда занимал должность первого секретаря областного комитета КПРФ. Есть мнение, что Михаил Щапов «пожертвовал» кругленькую сумму, а ему «пожертвовали» место в Законодательном собрании Иркутской области от КПРФ.
Всем было известно, что Щапов плевать хотел на партию и ее достижения. Его интересовали лишь связи и влияние. Ну и неприкосновенность! Вряд ли совпадение, что сразу после этого бизнес клана Щаповых пошел в рост во всех направлениях. Ну и, конечно, Михаил Викторович Щапов оказался в ближнем кругу Сергея Левченко, что было очень весомым плюсом в текущей ситуации. Едем дальше!
В 2016 году Сергей Левченко назначил Михаила Щапова председателем Совета директоров иркутского аэропорта. В том же 16-ом году Михаил избрался в Государственную думу от КПРФ. Благодаря постоянному потоку денег и большому доверию к Щапову со стороны Левченко, уже тогда обсуждалось, что именно он должен сменить Сергея Левченко на посту Губернатора Иркутской области.
Похоже так все и получается. После вынужденной отставки Сергея Левченко в 2019 году, его пост занял Врио. И вот на носу новые выборы, а Михаил Щапов оказался тут как тут и подал документы. Одно НО, на выходе получаем того же Левченко. Кстати, в ближайшем окружении говорят, что Михаил Щапов уже пообещал Левченко лучшие контракты и нескончаемый поток «бабла». А значит «дойка» Иркутской области продолжится, если Щапов победит на выборах.
Кто такой Левченко в Иркутской области знают абсолютно все. Его коррупция, браконьерство и прочий беспредел не укладывается не в какие рамки. Масштабы воровства поражают. Против Сергея Левченко выступали даже муниципальные власти. На него чудом не завели уголовное дело, а вот пара его «помощников-корешей» таки присели. Недовольны все сотрудники социальной сферы.
Вот и подумайте, зачем они нужны у власти!? Ведь если Михаил Щапов изберётся, вернется в струю и Сергей Левченко. И ничего в регионе не изменится. Продолжится набивание своих карманов и карманов всего своего окружения. Реальные зарплаты жителей региона продолжат снижаться, а власти области продолжат врать. И, конечно, вырастут масштабы коррупции. Не просто так Левченко финансирует Щапова и дал ему свою команду спецов!
Стоит отметить, что Щапов и сейчас продолжает выражать абсолютное безразличие. Духовников заявил: «Работа Щапова «мало похожа на истинную депутатскую деятельность», а «режим сбережения собственных сил» подходит лишь думскому коммунисту, а не его избирателям». Похоже его наплевательское отношение к избирателям стали замечать вокруг. Как и написано выше, все, что интересует Михаила Щапова – это возможность «навариться».
Так же Духовников написал в Instagram:«Недаром ведь говорится, что для депутата избирательный округ - второй дом. Но не всем это, видимо, по плечу. Пример простой: являясь депутатом Думы Ушаковского МО с 2017 года, я ни разу не встречал депутата Государственной думы ФС РФ Михаила Щапова, избранного по 93-му избирательному округу, куда в том числе входит наш муниципалитет».
Вот и думайте сами, а ОНО (в лице Михаила Щапова) вам надо!? За ОНО простите, но по-другому этого персонажа и назвать не знаешь как. Да и выбираете вы в итоге не Щапова, а Левченко! Снова!